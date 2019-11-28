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Reuters: Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Американский лидер встретился с президентом республики Ашрафом Гани и посетил дислоцированные в стране войска США

ТАСС, 28 ноября. Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, он встретился с президентом республики Ашрафом Гани. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters. По его данным, лидер Соединенных Штатов встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и посетил дислоцированные в стране американские войска.

На прошлой неделе американский президент пообщался с коллегой из Афганистана по телефону и пригласил его приехать в Вашингтон с официальным визитом. Лидеры также обсудили состоящий из семи пунктов план по достижению мира с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Во время той беседы Трамп также поблагодарил Гани за содействие в деле освобождения американского и австралийского профессоров, которые были захвачены боевиками радикального движения "Талибан" в августе 2016 года в Американском университете в Кабуле.

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафТрамп, Дональд
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