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Кризис в Сирии

Меркель обсудит 3 декабря с Макроном, Эрдоганом и Джонсоном ситуацию в Сирии

Встреча пройдет на полях саммита НАТО

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 3 декабря на полях саммита НАТО в Лондоне переговоры с президентами Франции и Турции Эмманюэлем Макроном и Тайипом Эрдоганом, а также премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"В центре внимания будет находиться ситуация в Сирии", - сказала она.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эрдоган планирует договориться с Великобританией, Францией и ФРГ ("евротройка") о выделении Анкаре средств для реализации ее сирийской политики, в том числе по возвращению беженцев в Сирию.

Теги
Меркель, АнгелаСирияТурцияГерманияВеликобританияФранцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипДжонсон, БорисМакрон, Эмманюэль
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