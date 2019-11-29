Меркель обсудит 3 декабря с Макроном, Эрдоганом и Джонсоном ситуацию в Сирии

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 3 декабря на полях саммита НАТО в Лондоне переговоры с президентами Франции и Турции Эмманюэлем Макроном и Тайипом Эрдоганом, а также премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"В центре внимания будет находиться ситуация в Сирии", - сказала она.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эрдоган планирует договориться с Великобританией, Францией и ФРГ ("евротройка") о выделении Анкаре средств для реализации ее сирийской политики, в том числе по возвращению беженцев в Сирию.