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Выход США и России из ДРСМД
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Лидеры НАТО обсудят в Лондоне отношения с Россией и контроль над вооружениями

Альянс не видит агрессивных действий со стороны Москвы, но отмечает рост военных возможностей России

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран - членов НАТО обсудят на саммите в Лондоне отношения с Россией и контроль над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Лондоне 3-4 декабря.

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"Мы также обсудим Россию. Все члены НАТО стоят единым звеном в отношении поведения России. Мы согласны с тем, что нарушение ДРСМД носит агрессивный характер. Но наши действия будут взвешенными и конструктивными", - сказал он.

По словам Столтенберга, альянас не видит агрессивных действий России против стран - членов, но должна реагировать на рост военных возможностей Москвы. 

"Мы не видим непосредственной угрозы от России по отношению к странам НАТО. Но видим тенденцию в сторону роста вложений РФ в силы и средства [военного характера], - сказал он. - Мы не видим агрессивного отношения к какой-либо стране НАТО, но реалии показывают, что НАТО должно реагировать, должно модернизировать свои силы, вкладывать средства в обеспечение сдерживания".

Единство позиций

По мнению генсека, НАТО должна поддерживать контакты с Россией, одновременно сохраняя единство позиций в своих рядах. 

"Мы согласовали политику НАТО по отношению к России. Это двойной подход - сдерживание и оборона, одновременно мы ведем политический диалог с Россией, которая является нашим соседом. Мы стремимся к лучшим взаимоотношениям с Россией, нужно говорить с Россией, потому что она есть, она - наш сосед. Нужно вести диалог, чтобы была транспарентность, предсказуемость, поэтому диалог с РФ важен для НАТО", - сказал он, отметив, что при этом важно сохранить единство позиций в рядах альянса.

Теги
РоссияСтолтенберг, ЙенсВыход США и России из ДРСМД
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