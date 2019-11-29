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СМИ: сотни тысяч итальянцев приняли участие в манифестациях по защите климата

Акции протеста приурочены к "Черной пятнице"

ТАСС, 29 ноября. Порядка 300 тыс. человек - в основном школьники и студенты - приняли участие в манифестациях против изменения климата, которые в пятницу прошли более чем в 110 городах Италии. С таким утверждением выступили организаторы акций, передает новостной канал Rainews24.

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По его информации, в Риме на улицы вышли около 30 тыс. активистов, в Милане - около 25 тыс. человек, в Турине и Неаполе - по 10 тыс. Как напоминает телеканал, это уже четвертая глобальная климатическая акция в этом году, при этом нынешний протест приурочен к крупнейшему дню распродаж товаров по сниженным ценам - "Черной пятнице". В связи с этим многие ее участники держали в руках плакаты и транспаранты: "Зеленая, а не черная пятница", "Заблокируем пятницу" и др.

Отмечается, что к экоактивистам присоединились и участники новой молодежной общественной акции "сардин", разочарованных в политике входящего в правящую коалицию "Движения "5 звезд" и популистов.

В пятницу в Италии также проходит забастовка железнодорожников. Как указывается на сайте компании государственных железных дорог Италии Trenitalia, расписание региональных поездов в пятницу было изменено, а некоторые из них отменены. Движение региональных поездов было гарантировано с 06:00 (08:00 мск) до 09:00 (11:00 мск) и будет обеспечено с 18:00 (20:00 мск) до 21:00 (23:00 мск), при этом забастовка не затронет поезда скоростных железнодорожных линий и поезда дальнего следования.

Климатические протесты проходят в поддержку международной акции Global Climate Strike. Лицом этой акции стала 16-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг. В 2018 году она начала школьную забастовку за климат - каждую пятницу Тунберг проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Впоследствии ее примеру последовали студенты и школьники со всего мира.

Со 2 по 13 декабря в Мадриде пройдет 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Ожидается, что саммит посетят делегации около 200 государств, в том числе около 50 высокопоставленных представителей разных стран.

Теги
ШвецияИспанияИталияТунберг, Грета
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