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Акции протеста в Ираке

В Ираке шеф полиции провинции Ди-Кар ушел в отставку на фоне беспорядков

Он обосновал свое решение стремлением не допустить "сползания страны в пучину насилия и хаоса"

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Глава полиции провинции Ди-Кар Мухаммед аль-Курейши подал в отставку после столкновений на юге Ирака, унесших жизни не менее 25 человек. Об этом сообщило издание Baghdad Al Youm.

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В четверг в городе Эн-Насирия (административный центр провинции Ди-Кар - прим. ТАСС) вспыхнули беспорядки. В пятницу в отдельных районах стычки возобновились. По данным арабских телеканалов, за последние несколько часов погибли двое, 53 получили ранения. Аль-Курейши обвинил в произошедшем внешние силы.

В пятницу премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил о намерении уйти в отставку на фоне непрекращающихся несколько недель кровопролитных беспорядков. Он обосновал свое решение стремлением не допустить "сползания Ирака в пучину насилия и хаоса". Это уже не первое заявление премьера о готовности уйти со своего поста за последние два месяца.

Эн-Насирия оказалась одним из эпицентров массовых акций протестов, не стихающих по всему Ираку с начала октября. В городе за это время было сожжено несколько представительств партий, а также вооруженных группировок, блокированы трассы, перекрыты мосты. Только в Ди-Каре жертвами беспорядков стали более 60 человек, а по всему Ираку число погибших превысило 400 человек, еще более 15 тыс. пострадали.

Теги
ИракМахди, Адель АбдельАкции протеста в Ираке
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