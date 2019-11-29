После теракта на Лондонском мосту госпитализировали трех человек

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Три человека были доставлены в больницы после произошедшего в пятницу днем теракта на Лондонском мосту. Об этом говорится в сообщении, распространенном столичной службой скорой помощи.

"Мы можем подтвердить, что три человека были доставлены в две больницы Лондона после сегодняшнего инцидента на Лондонском мосту", - говорится в документе.

О состоянии троих госпитализированных не сообщается. Ранее вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что двое пострадавших в результате теракта скончались. Официального подтверждения данной информации нет. Скотленд-Ярд подтвердил лишь гибель подозреваемого в осуществлении нападения.