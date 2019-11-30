CNN: украинские власти могут начать выгодные для Трампа расследования

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Украинские власти с целью улучшения отношений между Вашингтоном и Киевом могут объявить о начале расследований, которые были бы выгодны президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, официальные лица на Украине проводят консультации по вопросу о том, как улучшить отношение Трампа к их стране. "По словам этих источников, недавно встречавшихся с украинскими официальными лицами, правительство Украины все еще может объявить о новых расследованиях, которые могут посчитать выгодными для президента США с политической точки зрения", - отмечается в материале.

Телеканал констатирует, что неясно, каких именно вопросов могут касаться разбирательства. "По словам одного из источников, украинские официальные лица отметили, что возможные расследования должны иметь отношение к текущим событиям, а не только к тем, которые были в прошлом", - говорится в материале.

По сведениям телеканала, украинские власти осознают зависимость Киева от поддержки США в сфере безопасности и рассчитывают на расширение помощи со стороны Вашингтона. Как говорится в материале, украинская сторона полагает, что некоторые американские официальные лица, курировавшие отношения между Вашингтоном и Киевом, сейчас лишились "доверия Трампа" из-за той роли, которую сыграли в процедуре импичмента. Это затрудняет взаимодействие между странами, считают в Киеве.

В Соединенных Штатах произошел скандал вокруг июльского разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала Палатой представителей Конгресса процедуры импичмента в отношении главы администрации США. Эту процедуру запустила Демократическая партия США, контролирующая на данном этапе Палату представителей. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.