В МВД Британии сообщили, что у исполнителя теракта на Лондонском мосту не было сообщников

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Британская полиция, ведущая расследование теракта, совершенного в пятницу на Лондонском мосту, считает, что застреленный преступник действовал один, и не ищет его сообщников.
Об этом заявил в субботу в интервью телеканалу Sky News заместитель главы МВД Великобритании Брэндон Льюис.
"Важно, что полиция не ищет подозреваемых или сообщников", - сказал Льюис.
"Несколько лет назад мы изменили систему досрочного освобождения, но теперь мы оперативно должны вновь провести ее оценку", - сказал Льюис в эфире телеканала.