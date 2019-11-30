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Теракт на Лондонском мосту

В МВД Британии сообщили, что у исполнителя теракта на Лондонском мосту не было сообщников

Полиция не ищет подозреваемых или сообщников, отметили в ведомстве

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Британская полиция, ведущая расследование теракта, совершенного в пятницу на Лондонском мосту, считает, что застреленный преступник действовал один, и не ищет его сообщников.

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Об этом заявил в субботу в интервью телеканалу Sky News заместитель главы МВД Великобритании Брэндон Льюис.

"Важно, что полиция не ищет подозреваемых или сообщников", - сказал Льюис.

"Несколько лет назад мы изменили систему досрочного освобождения, но теперь мы оперативно должны вновь провести ее оценку", - сказал Льюис в эфире телеканала.

Теги
ВеликобританияТеракт на Лондонском мосту
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