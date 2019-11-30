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Теракт на Лондонском мосту

Премьер Британии предложил лишить террористов права на досрочное освобождение

Борис Джонсон отметил, что практика автоматического досрочного освобождения, когда срок заключения сокращается вдвое, просто не работает

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался за лишение права на условно-досрочное освобождение осужденных за террористическую деятельность.

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"В интересах общества сделать так, чтобы осужденные за террористические преступления, серьезные преступления, которые связаны с насилием, не могли выйти на свободу досрочно. Мы выступаем за то, чтобы люди полностью отбывали свое наказание", - заявил он в субботу эфире телеканала Sky News по итогам посещения места теракта на Лондонском мосту.

"Практика автоматического досрочного освобождения, когда срок заключения сокращается вдвое, просто не работает и, боюсь, что этот случай стал хорошим примером того, что она не работает", - добавил премьер.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисТеракт на Лондонском мосту
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