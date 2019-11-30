Премьер Британии предложил лишить террористов права на досрочное освобождение

"В интересах общества сделать так, чтобы осужденные за террористические преступления, серьезные преступления, которые связаны с насилием, не могли выйти на свободу досрочно. Мы выступаем за то, чтобы люди полностью отбывали свое наказание", - заявил он в субботу эфире телеканала Sky News по итогам посещения места теракта на Лондонском мосту.

"Практика автоматического досрочного освобождения, когда срок заключения сокращается вдвое, просто не работает и, боюсь, что этот случай стал хорошим примером того, что она не работает", - добавил премьер.