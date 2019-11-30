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Теракт на Лондонском мосту

Террориста в Лондоне обезвредили с помощью бивня нарвала и огнетушителя

Среди тех, кто противостоял Усману Хану, были бывшие заключенные, освобожденные условно-досрочно

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Китовый бивень и огнетушитель были использованы для нейтрализации преступника, устроившего в пятницу теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила в субботу газета The Guardian, разместив видео, снятое одним из очевидцев, который находился в автомобильной пробке напротив места инцидента.

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На кадрах видно, как несколько человек бегут за вооруженным двумя большими ножами террористом. У одного из них в руках огнетушитель, из которого он обдает злоумышленника пеной. У другого в руках бивень нарвала длиной более 1,5 м. По информации издания, столь необычный предмет польский повар Лукаш снял со стены здания, в котором террорист напал на людей, - исторической штаб-квартиры лондонской гильдии рыботорговцев, расположенной на Лондонском мосту.

Инцидент произошел на встрече выпускников и преподавателей программы Learning Together ("Учимся вместе") Института криминологии Кембриджского университета, на которую был приглашен и 28-летний Усман Хан, напавший на людей с ножами. 

По данным газеты, среди тех, кто противостоял Хану, были и бывшие заключенные, также освобожденные условно-досрочно. Одним из них, по информации издания, был ранее осужденный за убийство Джеймс Форд, он помогал нейтрализовать Хана до того, как на место инцидента прибыли полицейские.

Жертвами нападения Хана стали мужчина и женщина. Газета Daily Mail сообщила, что погибший мужчина - 25-летний координатор программы Learning Together Джек Меррит. Во время нападения он выступал с презентацией. Еще три человека все еще остаются в больнице.

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ВеликобританияТеракт на Лондонском мосту
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