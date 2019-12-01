В Гонконге проходят мирные акции протеста с разрешения властей

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 декабря. /ТАСС/. Тысячи человек в Гонконге вышли в воскресенье на мирные акции протеста по трем разным маршрутам, согласованным с властями. По свидетельству корреспондент ТАСС, в настоящее время проходит крупное уличное шествие в популярном туристическом районе Чим Ша Цуй в материковой части города.

Ранее два аналогичных митинга прошли в спокойной обстановке. Утром в деловом центре города на острове Гонконг собрались около 200 демонстрантов, которые пытались привлечь внимание к проблеме частого использования полицией слезоточивого газа. Затем другая группа протестующих с американскими флагами в руках подошла к зданию генконсульства США, приветствуя подписание президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.

Во второй половине дня сотни митингующих из числа молодежи в масках собрались у набережной возле культурного центра и отправились в районе Хун Хом. Шествие носит мирный характер, эксцессов к этому часу не отмечено.

В начале лета в Гонконге начались массовые протестные выступления против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, активисты из числа молодежи продолжили свои акции. Они периодически сопровождаются блокированием улиц, поджогами и актами вандализма. За последние 12 дней ситуация в городе в целом спокойная, новых крупных беспорядков не отмечено.