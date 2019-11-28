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Акции протеста в Гонконге

Уроки демократии от США. Пекин возмущен вмешательством Вашингтона в дела Гонконга

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Steve Helber
Конгресс одобрили законопроект о демократии и правах человека в Гонконге. В Китае заявили, что США открыто поддержали преступников, которые нарушают общественный порядок

Отношения США и Китая вновь обострились. На этот раз поводом послужила не экономика, а вопросы соблюдения прав человека. По мнению Вашингтона, власти КНР не должным образом соблюдают права жителей Гонконга, поэтому 26 декабря Конгресс США одобрил законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, а на следующий день президент США Дональд Трамп подписал этот документ.

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Теперь американская администрация обязана с определенной периодичностью отчитываться перед законодателями о том, как обстоят дела с правами человека в специальном административном районе КНР. Документ также предполагает ежегодную оценку того, насколько Гонконг независим от Пекина в рамках соблюдения политики "одна страна - две системы" для продления действующего в отношении него со стороны США льготного торгово-экономического, таможенного и инвестиционного режима. Кроме того, закон предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение прав человека в Гонконге.

Китайские власти официально заявили протест послу США в Пекине и призвали США не применять новый антикитайский закон, так как это может серьезно отразиться на двусторонних отношениях.

Оплот демократии

Несмотря на серьезные разногласия между республиканцами и демократами по многим вопросам внутренней и частично внешней политики США, политики в Вашингтоне удивительно единодушны в вопросах обеспечения прав человека в других странах. Соединенные Штаты всегда готовы выступить на стороне, по их мнению, "обездоленных" в той или иной стране, обеспечить их права, не взирая на законы этой страны. Более того, зачастую и вопреки этим законам.

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Иногда, правда, ради соблюдения каких-то своих интересов Вашингтон готов закрыть глаза на то, что раньше называл "нарушением демократических норм". Так происходит, например, с Белоруссией, которую американцы неожиданно перестали обвинять в "массовых нарушениях прав человека", ну разве что "совсем немножко", а за это мягко, но очень настойчиво "не советуют" создавать Союзное государство с Россией. "Не видят" в столице США и того, что власти Украины не соблюдают права и свободы собственных граждан на востоке страны.

Зато сейчас из США хорошо видны "нарушения" в Гонконге, где 24 ноября состоялись выборы, признанные во всем мире демократическими. В их ходе победу одержали кандидаты от оппозиции, получившие 396 из 452 мест (почти 90%). Голосование прошло при рекордной явке 71% по сравнению с 47% в ходе предыдущих выборов четыре года назад. То есть общество недвусмысленно выразило свое отношение к продолжающимся в Гонконге с начала лета массовым протестам, вызванным попыткой продвижения властями законопроекта об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай. Законопроект, правда, уже отозван, однако беспорядки продолжаются.

Последнее и обеспокоило Соединенные Штаты. Поэтому, помимо закона о демократии и правах человека в Гонконге, американский лидер подписал закон, "запрещающий экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг", направленный на обеспечение того, чтобы американские спецсредства для разгона демонстрантов не использовались представителями местных правоохранительных органов.

Китай негодует

Как и следовало ожидать, в Пекине сочли новые американские законы вмешательством во внутренние дела КНР. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в четверг на брифинге заявил, что происходящее в Гонконге "является внутренним делом Китая". "Мы сделали строгое представление американской стороне", - указал он.

Гэн Шуан указал, что "США игнорируют факты и истинное положение дел". "Они открыто поддержали виновных в актах насилия преступников, которые громят инфраструктуру, устраивают поджоги, мешают мирным гражданам, подрывают принцип верховенства права и нарушают общественный порядок", - добавил дипломат.

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Власти Гонконга также были возмущены действиями США. Так, в Канцелярии по связям Центрального народного правительства Китая в этом Специальном административном районе /САР/ сочли, что целью принятия нового закона в США является подрыв ситуации в Гонконге "для сдерживания развития Китая". "Мы выражаем наше крайнее возмущение и осуждение в связи с серией запугивающих действий со стороны США", - подчеркнули в ведомстве.

"Американская сторона и несколько гонконгских оппозиционных политиков, которые следуют по указке Вашингтона, не должны недооценивать твердую решимость Китая защищать процветание и стабильность в Гонконге, твердую волю к реализации принципа "одна страна - две системы", а также способность принять меры по обеспечению защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития", - указали в канцелярии.

"Гонконг является китайским, а его дела - всецело внутренними делами КНР. Любые уловки, направленные на попытки подрыва процветания и стабильности Гонконга и препятствование развитию Китая, никогда не сработают", - подчеркнули в ведомстве.

Власти Гонконга неоднократно предупреждали, что нововведение ударит по бизнес-интересам самих Соединенных Штатов с учетом того, что в мегаполисе обосновались 85 тыс. американских граждан и бизнесменов, ведут деятельность 1344 компании из США.

Со всем уважением

В Китае не остались незамеченными слова Трампа, который подчеркнул после подписания закона, что он сделал это "из уважения к председателю КНР Си Цзиньпину и жителям Гонконга". Антикитайские законы, по словам президента США "вводятся в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех".

Как написал в четверг в своем Twitter главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сицзинь, власти Китая готовы выступить с ответными мерами в отношении США. "Насколько мне известно, из уважения к президенту Трампу, США и американскому народу КНР рассматривает возможность внесения авторов закона о демократии и правах человека в Гонконге в список лиц, кому запрещен въезд, что не позволит им посетить континентальный Китай, Гонконг и Макао", - написал он.

Оксана Полищук

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдАкции протеста в Гонконге
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