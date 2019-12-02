Sky: бывшего сообщника лондонского террориста арестовали в центре Англии

ТАСС, 2 декабря. Один из бывших сообщников 28-летнего Усмана Хана, устроившего 29 ноября теракт на Лондонском мосту, арестован полицией в английском городе Стоук-он-Трент. Об этом сообщает в понедельник телеканал Sky News .

По его данным, 34-летний Назам Хуссейн задержан "по подозрению в подготовке теракта" в результате обыска в его доме.

В 2012 году Назам Хуссейн вместе с Усманом Ханом и еще семью сообщниками был приговорен к тюремному заключению за подготовку взрыва на Лондонской фондовой бирже. Они были освобождены в декабре прошлого года.

Однако, как заявил представитель полиции графства Уэст Мидлендс, пока "нет информации, позволяющей предположить", что арест Назама Хуссейна был связан с нападением на Лондонском мосту.