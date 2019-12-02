Зеленский заявил, что власти Украины не хотят производить на США впечатление "попрошаек"

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом вопрос расследования деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена не ставился в зависимость от разблокирования военной помощи Киеву. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью немецкому журналу Der Spiegel и ряду других европейских изданий.

"Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы производили впечатление попрошаек", - сказал он. "Я вообще не говорил с президентом США [Дональдом] Трампом по принципу "я даю тебе то-то, ты мне - то-то", - утверждал Зеленский.

Он отметил, что Украина "находится в состоянии войны". "И если вы [США] наш стратегический партнер, то вы не должны блокировать помощь", - сказал он.

Соединенные Штаты сейчас сотрясает скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала Палатой представителей Конгресса процедуры импичмента в отношении главы администрации США. Эту процедуру запустила Демократическая партия США, контролирующая на данном этапе Палату представителей. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.