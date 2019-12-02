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Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность, надежность и экологичность "Силы Сибири"

Председатель КНР отметил, что эксплуатация газопровода призвана способствовать социально-экономическому развитию тех регионов, через которые он проходит
' ТАСС/Ruptly'

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность, надежность и экологичность при эксплуатации газопровода "Сила Сибири". С таким заявлением он выступил в понедельник во время телемоста по открытию газопровода.

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"Ввод в эксплуатацию газопровода является важным промежуточным результатом и началом нового этапа нашего взаимодействия. Хотел бы выразить несколько пожеланий по дальнейшей эксплуатации газопровода", - указал он.

"Необходимо поставить безопасность и надежность эксплуатации газопровода на первое место. Второе - это его экологичность: важно уделять особое внимание охране окружающей среды, бережно относиться к эксплуатации ресурсов в интересах зеленого, экологически чистого, энергоэффективного и низкоуглеродного развития", - добавил глава государства.

Как отметил Си Цзиньпин, "Сила Сибири" должна вносить вклад в социально-экономическое развитие регионов двух стран. "Эксплуатация китайско-российского газопровода призвана способствовать социально-экономическому развитию тех регионов, через которые он проходит", - подчеркнул председатель КНР. Он также призвал создать еще больше знаковых проектов двустороннего сотрудничества на благо народов Китая и России.

Приоритет для двух стран

Председатель КНР заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем является приоритетом для двух стран.

"Развитие российско-китайских отношений есть и будет приоритетным направлением внешней политики каждой из наших стран", - сказал Си Цзиньпин.

Лидер КНР также заявил, что "страны будут неуклонно укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество в различных сферах". "Восточная ветка российско-китайского газопровода - это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества. Он является образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества наших стран", - подчеркнул Си Цзиньпин.

В свою очередь, Владимир Путин охарактеризовал открытие газопровода как шаг, который "выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает [две страны] к поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задаче доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до 200 млрд долларов".

"Газпром" подписал договор о "восточном" маршруте (то есть о "Силе Сибири") с китайской CNPC 21 мая 2014 года, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м в год. Трасса газопровода протяженностью около 3 тыс. км проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

 

Теги
РоссияКитайСи Цзиньпин
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