Американские сенаторы призвали администрацию США ввести санкции против Турции из-за С-400

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Американские сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) и Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) призвали администрацию США ввести санкции против Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Их письмо, направленное госсекретарю США Майклу Помпео, оказалось в понедельник в распоряжении агентства Reuters .

"Время для терпения давно закончилось. Пора ввести в действие закон ["О противодействии противникам Америки посредством санкций"]", - заявили законодатели. "Если мы не поступим так, это станет ужасным сигналом для других стран о том, что они могут уклоняться от выполнения законов США без каких-либо последствий для себя", - добавили сенаторы.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Министерство обороны США пояснило, что данный шаг не является частью санкций. Последние могут быть введены в дополнение к решению о F-35. Тем не менее 28 августа министр обороны США Марк Эспер допустил, что Вашингтон рассмотрит возможность возвращения Анкары в программу создания F-35, если Турция избавится от С-400.