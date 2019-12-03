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Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО оскорбительно для многих государств альянса и не соответствует действительности. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита НАТО в Лондоне.

"Эти заявления оскорбительны для многих стран НАТО. В частности, президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] заявил, что у Макрона случилась смерть мозга. НАТО больше всего нужна Франции и меньше всего - США, которые вкладываются в оборону Европы", - заявил он.

Президент США также заявил, что Вашингтон очень доволен увеличением военных расходов НАТО, генсек альянса Йенс Столтенберг проделал отличную работу. 

"Военные расходы в Европе и Канаде на протяжении многих лет летели вниз, как на американских горках. Сейчас они начали расти, и США очень довольны этим. Генсек Столтенберг проделал отличную работу", - заявил он.

Теги
СШАТурцияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипСтолтенберг, ЙенсТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
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