В Гонконге суд приговорил двух подростков к штрафу в размере $36,5 тыс. за погромы в метро

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 декабря. /ТАСС/. Суд в Гонконге во вторник приговорил двух подростков из числа радикальных демонстрантов к исправительным работам и выплате штрафа на общую сумму 285 тыс. гонконгских долларов ($36,5 тыс.) за акты вандализма на станциях метро. Как сообщила газета South China Morning Post , это первый приговор, вынесенный по делу о погромах на объектах железнодорожных сетей города за полгода массовых беспорядков.

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Учащиеся колледжа в возрасте 15 и 17 лет были признаны виновными в поломке автоматов по продаже билетов, камер видеонаблюдения и другого оборудования на трех станциях легкого метрополитена в районе Туен Мун в материковой части Гонконга 7 сентября.

В начале лета в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжают антиправительственные выступления, которые периодически сопровождаются блокированием транспорта, насилием, беспорядками и актами вандализма.

Радикалы в масках совершали многочисленные погромы и поджоги на станциях метро, кидали на рельсы посторонние предметы. В результате работа подземки была серьезно нарушена. В общей сложности ущерб на десятки миллионов долларов нанесен 147 из 161 станции метрополитена.