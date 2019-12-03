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Начало процедуры импичмента Трампа
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В Белом доме заявили, что доклад демократов не содержит доказательств виновности Трампа

Пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм считает, что доклад отражает лишь собственное чувство бессилия демократов

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Итоговый доклад в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, подготовленный демократами из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, не содержит никаких доказательств неправомерных действий со стороны американского лидера. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

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"По итогам этого однобокого и фальшивого процесса председатель [спецкомитета по разведке Адам] Шифф и демократы не смогли найти абсолютно никаких доказательств неправомерных действий со стороны президента Трампа", - заявила она.

"Доклад отражает лишь их собственное чувство бессилия. Доклад председателя Шиффа выглядит как бредни сидящего в подвале блогера, изо всех сил пытающегося доказать что-то, когда доказательств нет", - убеждена Гришэм.

Демократы в специальном комитете по разведке Палаты представителей обнародовали во вторник доклад по итогам расследования в рамках процедуры импичмента республиканца Трампа. В нем они обвинили президента в том, что тот воспользовался своими полномочиями, чтобы обеспечить вмешательство Украины в выборы в США в 2020 году в своих интересах. Кроме того, они утверждают, что американский лидер организовал "беспрецедентную кампанию" по созданию препятствий расследованию в рамках процедуры импичмента.

Между тем республиканцы спецкомитета по разведке Палаты представителей выводы коллег-демократов отвергли. В понедельник они представили по итогам проведенного спецкомитетом расследования собственные заключения, из которых следует, что Трамп не совершил ничего предосудительного.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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