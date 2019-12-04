ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Суммарные оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам по прибытии на встречу на высшем уровне.

"Такое увеличение оборонных расходов беспрецедентно, оно делает НАТО сильнее", - сказал он. Согласно распространенным НАТО к саммиту статистическим материалам, на данный момент 9 из 29 стран альянса государств увеличили свои расходы выше установленной в 2014 году планки в 2% их ВВП. Согласно решению саммита альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года, в течение 10 лет - то есть к 2024 году - все страны НАТО должны выйти на отметку в 2%. На нынешнем саммите ожидается острая критика в адрес ведущей европейской экономики - Германии, которая, по статистическим данным альянса, в 2019 году выделила на оборону 1,38% ВВП.

На пресс-конференции в Брюсселе 29 ноября в преддверии саммита Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что НАТО повышает военные расходы "не для того, чтобы доставить удовольствие Трампу". Западные журналисты задали Столтенбергу вопрос, почему в статистических материалах альянса базовым годом, от которого ведутся подсчеты роста военных бюджетов, взят 2016 год - год избрания президентом США Дональда Трампа, а не 2014 год, когда на саммите в Уэльсе лидеры НАТО начать наращивать расходы на оборону..

По материалам НАТО, объем военных расходов всех 29 государств альянса в 2019 году составляет $987 млрд в константных ценах 2015 года.

Ранее генсек НАТО объяснил, что военные расходы альянса в 20 раз превышают военные расходы РФ не потому, что силы альянса в 20 раз менее эффективны, а потому, что западная техника стоит дороже, а военные больше получают.

Военный бюджет России в 2018 году составил 2,8 трлн рублей, что соответствует примерно $46 млрд. Совокупный военный бюджет НАТО в 2018 году составил $930 млрд.

Вызовы со стороны Китая

Он также рассказал, что лидеры стран НАТО впервые в истории обсудят в среду на саммите в Лондоне свой ответ на усиление Китая и рост его военных возможностей.

"Впервые в истории альянса мы с лидерами НАТО обсудим подъем Китая, который несет нам как новые возможности, так и вызовы. Китай активно инвестирует в новые военные возможности, Китай имеет сегодня второй по объему военный бюджет в мире после США, - заявил он. - Недавно эта страна обрела новые военные возможности, включая новые виды ядерных вооружений. Мы должны ответить на это все вместе".

Ранее на встречах НАТО Китай упоминался только с подачи США и лишь в контексте ограничения применения его компонентов в передовой военной технике стран альянса и сокращения доступа китайских компаний к развитию технологий 5G на Западе.

Разногласия с Турцией по отправке войск в Прибалтику

Столтенберг также надеется снять на саммите разногласия с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по поводу участия турецких войск в оборонных планах альянса для Польши и стран Балтии. "Я уверен, что мы найдем решения по обновлению доработанных оборонных планов для государств Балтии, я обсуждал данный вопрос с президентом Эрдоганом минувшей ночью. Мы работаем над этой проблемой прямо сейчас", - заявил генсек альянса.

Ранее источники в НАТО сообщили, что Эрдоган отказался выделять турецкие войска для включения их в состав четырех сводных батальонных групп, развернутых в Польше и государствах Прибалтики, до тех пор, пока страны - члены Североатлантического альянса не начнут оказывать поддержку Турции в борьбе с курдскими вооруженными формированиями.

Решение об отправке сводных сил НАТО в Прибалтику и Польшу в рамках планов защиты от возможной военной агрессии со стороны России было принято на саммите альянса в Уэльсе в 2014 году. На пресс-конференции в Брюсселе 29 ноября этого года в преддверии лондонской встречи Столтенберг, отвечая на вопрос ТАСС, признал, что альянс не видит никаких агрессивных действий со стороны РФ по отношению к нему и не считает, что она представляет для него непосредственную военную угрозу.

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