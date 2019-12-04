{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году

Генсек альянса Йенс Столтенберг уточнил, что лидеры стран НАТО обсудят на саммите ответ на усиление Китая и рост его военных возможностей

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Суммарные оборонные расходы стран НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам по прибытии на встречу на высшем уровне.

На эту тему
Ходоки Алембекова и Носков, отбывшие наказание за допинг, стали кандидатами в сборную РФ

"Такое увеличение оборонных расходов беспрецедентно, оно делает НАТО сильнее", - сказал он. Согласно распространенным НАТО к саммиту статистическим материалам, на данный момент 9 из 29 стран альянса государств увеличили свои расходы выше установленной в 2014 году планки в 2% их ВВП. Согласно решению саммита альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года, в течение 10 лет - то есть к 2024 году - все страны НАТО должны выйти на отметку в 2%. На нынешнем саммите ожидается острая критика в адрес ведущей европейской экономики - Германии, которая, по статистическим данным альянса, в 2019 году выделила на оборону 1,38% ВВП.

На пресс-конференции в Брюсселе 29 ноября в преддверии саммита Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что НАТО повышает военные расходы "не для того, чтобы доставить удовольствие Трампу". Западные журналисты задали Столтенбергу вопрос, почему в статистических материалах альянса базовым годом, от которого ведутся подсчеты роста военных бюджетов, взят 2016 год - год избрания президентом США Дональда Трампа, а не 2014 год, когда на саммите в Уэльсе лидеры НАТО начать наращивать расходы на оборону..

По материалам НАТО, объем военных расходов всех 29 государств альянса в 2019 году составляет $987 млрд в константных ценах 2015 года.

Ранее генсек НАТО объяснил, что военные расходы альянса в 20 раз превышают военные расходы РФ не потому, что силы альянса в 20 раз менее эффективны, а потому, что западная техника стоит дороже, а военные больше получают.

Военный бюджет России в 2018 году составил 2,8 трлн рублей, что соответствует примерно $46 млрд. Совокупный военный бюджет НАТО в 2018 году составил $930 млрд.

Вызовы со стороны Китая

Он также рассказал, что лидеры стран НАТО впервые в истории обсудят в среду на саммите в Лондоне свой ответ на усиление Китая и рост его военных возможностей. 

"Впервые в истории альянса мы с лидерами НАТО обсудим подъем Китая, который несет нам как новые возможности, так и вызовы. Китай активно инвестирует в новые военные возможности, Китай имеет сегодня второй по объему военный бюджет в мире после США, - заявил он. - Недавно эта страна обрела новые военные возможности, включая новые виды ядерных вооружений. Мы должны ответить на это все вместе".

Ранее на встречах НАТО Китай упоминался только с подачи США и лишь в контексте ограничения применения его компонентов в передовой военной технике стран альянса и сокращения доступа китайских компаний к развитию технологий 5G на Западе.

Разногласия с Турцией по отправке войск в Прибалтику

Столтенберг также надеется снять на саммите разногласия с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по поводу участия турецких войск в оборонных планах альянса для Польши и стран Балтии. "Я уверен, что мы найдем решения по обновлению доработанных оборонных планов для государств Балтии, я обсуждал данный вопрос с президентом Эрдоганом минувшей ночью. Мы работаем над этой проблемой прямо сейчас", - заявил генсек альянса.

Ранее источники в НАТО сообщили, что Эрдоган отказался выделять турецкие войска для включения их в состав четырех сводных батальонных групп, развернутых в Польше и государствах Прибалтики, до тех пор, пока страны - члены Североатлантического альянса не начнут оказывать поддержку Турции в борьбе с курдскими вооруженными формированиями.

Решение об отправке сводных сил НАТО в Прибалтику и Польшу в рамках планов защиты от возможной военной агрессии со стороны России было принято на саммите альянса в Уэльсе в 2014 году. На пресс-конференции в Брюсселе 29 ноября этого года в преддверии лондонской встречи Столтенберг, отвечая на вопрос ТАСС, признал, что альянс не видит никаких агрессивных действий со стороны РФ по отношению к нему и не считает, что она представляет для него непосредственную военную угрозу.

В новость были внесены изменения (11:38 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
СШАТурцияРоссияКитайПольшаЭрдоган, Реджеп ТайипСтолтенберг, Йенс
Реклама на ТАСС
На Украине вводят KPI для чиновников
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригрозил увольнением "неэффективным" руководителям областей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС