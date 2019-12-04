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Пленарное заседание саммита НАТО с участием лидером 29 стран альянса началось в Британии

Основными темами встречи станут увеличение военных расходов входящих в организацию стран, укрепление обороны в Европе, обсуждение перспектив развития альянса и новых типов угроз его безопасности

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Лидеры государств и правительств стран - членов НАТО собрались в среду на пленарное заседание. Встреча проводится в рамках саммита Североатлантического альянса, который проходит в тщательно охраняемом отеле Grove в графстве Хартфордшир в окрестностях Лондона.

"НАТО остается единственной платформой, позволяющей США и Европе на ежедневной основе дискутировать, принимать решения и предпринимать совместные действия, чтобы обеспечивать безопасность без малого одного миллиарда людей. Какими бы ни были наши противоречия, мы сохраним сплоченность вокруг нашей главной задачи - защищать друг друга. Один за всех, и все за одного", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, открывая заседание.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая после Столтенберга на правах хозяева встречи, подчеркнул важность полного финансирования альянса, приведя в качестве примера Соединенное Королевство. "Мы тратим 2% ВВП на оборону и гордимся тем, что вносим самый большой вклад в программу повышения боеготовности НАТО среди всех европейских партнеров", - сказал Джонсон.

Хотя сам саммит заявлен как двухдневный, нынешняя пленарная сессия будет единственной в рамках встречи на высшем уровне и сравнительно недолгой. Согласно программе мероприятия, на рабочее заседание отведено всего три часа. Таким образом, на выступление за круглым столом у каждого из лидеров 29 стран альянса и генсека не более шести минут.

Уже в 13:30 (16:30 мск) будет распространено совместное заявление участников саммита, а Столтенберг проведет пресс-конференцию.

Организация встречи

Основными темами в ходе встречи 29 лидеров будут увеличение военных расходов входящих в организацию стран, укрепление обороны в Европе, обсуждение перспектив развития НАТО и новых типов угроз безопасности альянса. По словам Столтенберга, впервые в истории альянса на саммите будет обсуждаться усиление Китая и рост его военных возможностей.

Сам отель Grove взят в несколько колец охраны. Вокруг него возведены ограждения, преодолеть которые могут только лидеры государств, члены их делегаций, обслуживающие саммит сотрудники и аккредитованные журналисты. Единственный способ для работников СМИ добраться до отеля - воспользоваться шаттлом, который за 15 минут довезет из центра аккредитации в городе Уотфорд. К отелю ведет всего одна узкая дорога и для того, чтобы избежать пробок из шаттлов и кортежей официальных делегаций, машины пускают с большим интервалом.

Теги
ВеликобританияСтолтенберг, ЙенсБолтон, Джон
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