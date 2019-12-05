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Пентагон опроверг сведения о планах отправить 14 тыс. военнослужащих на Ближний Восток

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США могут перебросить еще 14 тыс. военных и корабли на Ближний Восток
Пентагон AP Photo/Charles Dharapak
Описание
Пентагон
© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Глава пресс-службы Министерства обороны США Алисса Фарах опровергла в среду распространенную ранее газетой The Wall Street Journal информацию об отправке Вашингтоном на Ближний Восток дополнительных 14 тыс. военнослужащих.

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"Чтобы прояснить: публикация неверная. США не рассматривают отправку дополнительных 14 тыс. военнослужащих на Ближний Восток", - написала Фарах на своей странице в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на должностных лиц США, что вашингтонская администрация рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану.

Глава Пентагона Марк Эспер в октябре заявлял, что в регионе уже присутствуют 14 тыс. военнослужащих США.

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