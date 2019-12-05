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Начало процедуры импичмента Трампа
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Пелоси распорядилась подготовить обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента

Спикер Палаты представителей Конгресса США заявила, что президент США "серьезно нарушил" конституцию
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ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила председателю юридического комитета Джерролду Надлеру (демократ от штата Нью-Йорк) подготовить официальные обвинения в отношении президента США Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента. Об этом она сообщила в четверг, выступая перед журналистами в Конгрессе США.

"Сегодня я обращаюсь к нашему председателю (юридического комитета Палаты представителей - прим. ТАСС) с тем, чтобы он подготовил статьи импичмента", - сказала она.

"На кону стоит наша демократия. Президент не оставляет нам иного выбора, кроме как действовать, поскольку он вновь пытается в своих интересах извратить процесс выборов. Президент злоупотребил своими полномочиями, подорвав нашу национальную безопасность и поставив под угрозу честность наших выборов", - добавила Пелоси. "Своими действиями президент серьезно нарушил конституцию", - подчеркнула спикер Палаты представителей.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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