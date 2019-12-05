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Акции протеста в Гонконге

Оператор железных дорог Гонконга оценил полученный от протестов ущерб

Его размер, по предварительным данным, превысил $200 млн

ТАСС, 5 декабря. Оператор железных дорог Гонконга MTR Corporation оценил ущерб, полученный в ходе антиправительственных протестов, в 1,6 млрд гонконгских долларов (около $204 млн). Об этом сообщила в четверг радиостанция RTHK.

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При расчете размера ущерба, нанесенного демонстрантами, оператор учел не только повреждения в результате актов вандализма, но и недополученную прибыль. В сентябре и октябре в этом специальном административном районе КНР из-за погромов протестующих произошел самый сильный спад пассажиропотока. По сравнению с прошлом годом число людей, воспользовавшихся услугами MTR Corporation, составило 130 млн человек, что на 27% меньше, чем в прошлом году. С июля по ноябрь пассажиропоток упал на 14%.

Также при расчете экономических потерь MTR Corporation учел затраты, связанные с привлечением дополнительного персонала для охраны станций, а также сокращение платы за аренду магазинов на территории транспортной инфраструктуры, закрытых во время уличных беспорядков.

MTR Corporation - оператор железнодорожной системы Гонконга, обслуживающий метрополитен, линии электропоездов и трамвайные пути.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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