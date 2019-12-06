Комиссар полиции Гонконга отправляется для консультаций в Пекин

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 декабря. /ТАСС/. Новый комиссар полиции Гонконга Крис Тан, вступивший в должность 19 ноября, отправляется в пятницу с двухдневным рабочим визитом в Пекин. Он проведет консультации со своими коллегами из Министерства общественной безопасности КНР и встречи в канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао, сообщили местные власти.

Шеф гонконгской полиции ознакомит собеседников с последним развитием событий в этом специальном административном районе, где полгода продолжаются антиправительственные выступления и беспорядки.

Ожидается, что Тан вернется в Гонконг утром в воскресенье, за несколько часов до крупного митинга, который состоится с разрешения властей в центре города и будет приурочен к отмечаемому 10 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Дню прав человека. Комиссар призвал демонстрантов воздержаться от правонарушений и радикальных выходок.

"Надеюсь, участники марша смогут показать городу и всему миру, что они способны провести шествие мирно и организованно", - сказал он журналистам. По словам Тана, хотя последние две-три недели в Гонконге выдались довольно спокойными, отдельные радикальные активисты в минувшее воскресенье сошли с заранее определенного маршрута в районе Чимшацуй и попытались устроить хаос. Комиссар предупредил, что полиция остановит предстоящий марш, если возникнет угроза насилия и беспорядков.