Трамп заявил, что не собирается отправлять в Саудовскую Аравию 12 тыс. военных

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившиеся в последние дни в СМИ публикации о планах по увеличению американского воинского контингента на Ближнем Востоке. В опубликованной в Twitter в четверг вечером записи он упомянул конкретно Саудовскую Аравию.

"Сегодняшняя история о том, что мы отправляем 12 тыс. военнослужащих в Саудовскую Аравию, - ложь, или, если точнее, фальшивые новости!" - подчеркнул американский лидер.

В четверг телекомпания CNN сообщила, что Министерство обороны США рассматривает возможность дополнительной отправки 4-7 тыс. военных на Ближний Восток для противодействия Ирану в регионе. За день до этого глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах опровергла информацию газеты The Wall Street Journal о возможном наращивании американского присутствия в регионе за счет переброски 14 тыс. штыков и десятков кораблей.

Глава Пентагона Марк Эспер в октябре заявлял, что в регионе уже присутствуют 14 тыс. военнослужащих США.

Американское Минобороны объявило 11 октября, что Вашингтон перебросит в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot и систему противоракетной обороны THAAD. Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов были нанесены удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за эту атаку взяли на себя представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия и Франция заявили, что за нападением стоит Иран. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.