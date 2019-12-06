За 100 дней работы Рада приняла 86 законов, растеряла доверие и крупно оскандалилась

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины девятого созыва, большинство которой сформировано президентской фракцией "Слуга народа", празднует первый скромный юбилей - 100 дней работы. За этот срок ее депутаты успели принять 86 законов, растерять рейтинг доверия и стать героями ряда громких скандалов. Президент страны Владимир Зеленский, который ранее обещал распустить и Раду, и правительство, если они до конца года "не покажут результат", видимо, удовлетворен их работой.

Спикер парламента Дмитрий Разумков, в свою очередь, считает достижением в работе тот темп, с которыми депутаты принимают законы. Так, как сказал он в опубликованном в пятницу интервью изданию "Новое время", Рада приняла 86 законов, что примерно на 30% больше, чем за такое же время проголосовал прежний созыв. При этом он признает ошибки парламентариев. "Были ли ошибки? Были. Были ли там вещи, которые надо будет исправлять? Конечно же, это тоже правда", - сказал спикер.

Он напомнил, что многие законопроекты и постановления Рада принимала "большинством голосов (более 226), часто конституционным (свыше 300)". "Максимальный рекорд - 34 голосования более чем 300 голосами за один пленарный день. Я не помню, чтобы это было в какой-либо другой Раде. Есть вещи, которые объединяют", - отметил спикер.

Комментируя прежнюю угрозу Зеленского о роспуске парламента, Разумков назвал это шуткой. "Зная его чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли нынешний состав парламента выполнять полномочия в течение пяти лет, до конца своего срока, Разумков сказал: "Не надо верить или не верить. Нужно работать так, как будто - в хорошем смысле - это последний день твоей работы. Будет это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно". В то же время, считает он, сейчас перспектив для досрочного прекращения полномочий девятого созыва нет. "Верховная рада работает эффективно, правительство есть, все есть", - подчеркнул он.

Себе и людям

Независимо от того, как долго нынешняя Рада будет работать, она войдет в украинскую историю по меньшей мере реализацией многолетнего обещания отменить депутатскую неприкосновенность путем внесения изменения в конституцию Украины, согласно которым с 1 января 2020 года депутаты лишаются иммунитета. Теперь они без согласия Рады могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. В то же время у депутатов еще сохраняется возможность, которая позволяет рассчитывать на неприкосновенность. Для того, чтобы ее исключить, Рада должна принять в целом утвержденные в первом чтении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, регламент Рады и закон об особом статусе депутата.

Среди других новшеств, которых парламентариям не удавалось добиться ранее, - принятие закона о лишении депутатов права на финансовое обеспечение, если они без уважительной причины не голосуют или пропускают заседания профильных комитетов. В зависимости от посещаемости заседаний им будут выплачивать и зарплаты.

Депутаты также вернули в Уголовный кодекс ранее отмененную статью о незаконном обогащении. Она предусматривает, что приобретение чиновниками активов, которые на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов превышают их доходы, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Кое-что депутаты "сделали" и для своих избирателей, например, дали возможность подзаработать им на борьбе с коррупцией, приняв закон об обличителях коррупции. Теперь любой гражданин, который узнал о чьих-то коррупционных деяниях, может сообщить об этом в соответствующие органы и претендовать на 10% от денежной суммы коррупционной схемы.

Со скандалом Рада утвердила закон, вводящий с 2020 года электронные чеки и обязывающий практически всех предпринимателей выдавать их или бумажные. Депутаты также запретили "коньяк", "шампанское", "пармезан" и "фету", приняв закон, совершенствующий правовую защиту географических указаний. Теперь украинские производители смогут выпускать игристое вино под названием "шампанское", только если изготовят его из выращенного во французском регионе Шампань винограда. Это же правило распространилось и на ряд других продуктов, в названии которых упоминается регион производства и выращивания.

Драки и не только

За 100 дней депутаты прославились несколькими драками. Особенно запомнилась рукопашная между депутатом от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Николаем Скориком и депутатом от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко после обсуждения вопроса создания временной следственной комиссии по массовым беспорядкам в Одессе 2 мая 2014 года. Столкновение без тяжких последствий состоялось после обсуждения и голосования за постановление. А в минувший четверг депутатам пришлось разнимать двух "Слуг народа" - Гео Лероса и Максима Бужанского. В прессе отмечалось, что Бужанский выиграл поединок, причиной которого стали оскорбительные высказывания Лероса в адрес одной из народных избранниц из той же фракции.

Но самым громким стал скандал, "героем" которого оказался глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко. Главу комитета журналисты сфотографировали во время заседания в момент, когда он переписывался с неизвестной и договаривался с ней о предоставлении определенных услуг за деньги. В дальнейшем Яременко заявил, что это была им же устроенная провокация. Он утверждал, что якобы знал, что его переписку снимали, и таким образом он хотел проучить слишком любопытных представителей СМИ. В дальнейшем Яременко удалил пост в Facebook о том, что он намеренно показал текст журналистам, и разместил новый - с извинениями перед женой, детьми, фракцией и президентом.