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Военная операция Турции на севере Сирии

МИД Турции заявил, что Анкара сохраняет за собой право на продолжение операции в Сирии

Операцию "Источник мира" продолжат, если Россия и США не выполнят обязательства в рамках заключенных меморандумов

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Анкара сохраняет за собой право продолжить операцию "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщил журналистам на брифинге официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

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"Мы сохраняем за собой право на продолжение операции "Источник мира", если Россия и США не выполнят обязательства в рамках заключенных меморандумов. Мы не можем уйти из Сирии до тех пор, пока зона безопасности не будет очищена от террористов", - отметил он.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии военной операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Теги
ТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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