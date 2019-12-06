Встреча Совместной комиссии в Вене не решила проблем иранской ядерной сделки

Заседания комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) обычно проходят в дворце Кобург. Однако на этот раз место встречи решили перенести в представительство Евросоюза при международных организациях в Вене из-за соображений безопасности - в районе Кобурга проходила демонстрация, которая могла помешать проведению встречи.

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Заседание комиссии по выполнению иранской ядерной сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Иран) завершилось фактически без сколько-нибудь существенного результата. Как указывали представители делегаций России и Китая, стороны подтвердили приверженность сохранению соглашения, однако для спасения договоренности этого может быть уже мало.

В результате журналисты смогли попасть только на открытие заседания, прошедшее без каких-либо заявлений, а затем в течение примерно трех часов им пришлось ждать завершения переговоров на улице. При этом кратко рассказать о результатах к прессе после завершения встречи вышел только директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Делегации европейских стран и Ирана покинули здание представительства ЕС без комментариев, хотя, как правило, заместитель иранского министра иностранных дел Аббас Арагчи подводил итоги встречи. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил в своем Twitter, что "последнее в 2019 году заседание Совместной комиссии по СВПД подтвердило, что, несмотря на все расхождения и трудности, ее участники едины в своей поддержке и приверженности ядерной сделке". По его словам, "это главный вывод, вытекающий из сегодняшних дискуссий".

Взгляд из Пекина

Про приверженность ядерной сделке стороны говорят постоянно с момента выхода из соглашения США в мае 2018 года, но положение это не спасает. Иран с мая 2019 года продолжает каждые два месяца сокращать обязательства по соглашению. Европейский механизм расчетов с Ираном INSTEX так и не был распространен на страны вне Евросоюза, а также на торговлю нефтью. На этом фоне европейские участники сделки в середине ноября высказали предложение, что, возможно, настало время рассмотреть ситуацию в рамках специального механизма по разрешению споров, который предусматривает задействование Совета Безопасности ООН и в перспективе - частичное возобновление международных санкций.

Как заявил Фу Цун, Китай выступает против такого подхода. "Мы хотим решать все вопросы [по ядерной сделке] в рамках Совместной комиссии. Никто не заинтересован в рассмотрении этого вопроса в Совбезе ООН", - сказал он журналистам. По его словам, Китай не хочет выносить этот вопрос в СБ ООН. "Нам надо посмотреть, какие шаги последуют [со стороны Ирана по сокращению обязательств] перед тем, как нам принимать решение", - отметил представитель МИД КНР и добавил, что, скорее всего, только США могут быть заинтересованы в переносе дискуссии в СБ ООН.

Кроме того, представитель МИД КНР указал, что возобновление санкций США в отношении иранского ядерного объекта в Фордо из-за закачки газа в центрифуги будут иметь контрпродуктивное влияние. "Все страны высказали сожаление в связи с возобновлением санкций США в Фордо. Мы считаем этот шаг непродуктивным", - сказал Фу Цун журналистам. При этом страны - участницы ядерной сделки высказались в поддержку реализации мирных проектов на иранских ядерных объектах. В частности, КНР отмечает прогресс на объекте в Араке.

Позиция России

Детали к российской позиции добавило распространенное после встречи сообщение МИД РФ. В нем вновь отмечалось, что ядерная программа Ирана остается под полным контролем МАГАТЭ, а предпринятые Тегераном шаги по сокращению обязательств носят обратимый характер. Новым элементом стало указание на необходимость приложения усилий для реализации планов по перепрофилированию ядерных объектов Ирана в Фордо и Араке.