{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Ираке

Парламент Ирака созывает экстренное заседание из-за стрельбы по демонстрантам в Багдаде

Руководителям силовых структур страны предстоит разъяснить депутатам, как стало возможным нападение на мирных и безоружных протестующих

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака созывает в понедельник, 9 декабря, экстренное заседание для обсуждения ситуации в Багдаде, где в пятницу в результате атаки неизвестных были убиты 50 человек. Об этом сообщил в субботу иракский телеканал Alsumaria.

На эту тему
Ирак бунтует: возвращается ли "арабская весна"?

Как сообщил вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби, на заседание приглашены руководители силовых структур страны. "Им предстоит разъяснить депутатам, как стало возможным нападение на мирных и безоружных протестующих, которых призваны защищать иракские силы безопасности", - сказал он.

Кроме того, лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр пообещал в субботу собрать "марш миллионов" в знак протеста против устроенной в иракской столице в пятницу резни и призвал людей не покидать улицы Багдада.

МВД страны уже начало расследование по факту гибели демонстрантов. С заявлением в субботу выступило и посольство США в Багдаде, потребовав "от правительства страны привлечь к ответственности тех, кто стрелял в демонстрантов". "Насилие против безоружных демонстрантов прошлой ночью было шокирующим, - говорится в коммюнике диппредставительства. - Американское посольство в Багдаде призывает власти обеспечить защиту демонстрантов".

В пятницу вечером группа вооруженных людей на гражданских машинах подъехала к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там манифестантам. Стрельба продолжалась несколько часов. Сообщается также о применении слезоточивого газа против протестующих. Кто стоит за этой провокацией, до сих пор не установлено, однако известно, что силовые структуры, которых неоднократно обвиняли в применении оружия против демонстрантов, к этому не причастны. Эта атака стала одна из самых кровопролитных с 1 октября, когда в Ираке начались акции протеста против тяжелых социально-экономических условий жизни.

Теги
СШАИракАкции протеста в Ираке
Реклама на ТАСС
СМИ: полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Нанте и Париже
Колонны манифестантов в столице Франции продвигаются в плотном оцеплении стражей порядка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС