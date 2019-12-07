Демократы выпустили доклад с конституционными основаниями импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Члены Демократической партии США из юридического комитета Палаты представителей Конгресса обнародовали в субботу доклад, в котором прояснили конституционные основания для импичмента президента Дональда Трампа. Текст документа был опубликован на сайте комитета.

"Ситуация, когда президент серьезно злоупотребляет властью, предает национальные интересы за счет связей с иностранцами, подрывает свои должностные обязанности или институт выборов, без сомнения означает то, что он совершил "тяжкие преступления и проступки", как это понимали создатели Конституции США. Любое из этих злоупотреблений общественным доверием само по себе является основанием для импичмента. Если же они соединены в одно целое [и совершались] с целью продвижения личных интересов президента при одновременном игнорировании и нанесении ущерба конституции, это является самым прочным из всех возможных оснований для импичмента и отстранения от должности", - говорится в 52-страничном документе.