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Начало процедуры импичмента Трампа

Демократы выпустили доклад с конституционными основаниями импичмента Трампа

Действующие президент США "серьезно злоупотребляет властью", отмечается в тексте
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ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Члены Демократической партии США из юридического комитета Палаты представителей Конгресса обнародовали в субботу доклад, в котором прояснили конституционные основания для импичмента президента Дональда Трампа. Текст документа был опубликован на сайте комитета.

"Ситуация, когда президент серьезно злоупотребляет властью, предает национальные интересы за счет связей с иностранцами, подрывает свои должностные обязанности или институт выборов, без сомнения означает то, что он совершил "тяжкие преступления и проступки", как это понимали создатели Конституции США. Любое из этих злоупотреблений общественным доверием само по себе является основанием для импичмента. Если же они соединены в одно целое [и совершались] с целью продвижения личных интересов президента при одновременном игнорировании и нанесении ущерба конституции, это является самым прочным из всех возможных оснований для импичмента и отстранения от должности", - говорится в 52-страничном документе.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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