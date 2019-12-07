Власти США пока не знают, была ли стрельба на базе ВМС во Флориде терактом

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти США на данный момент не могут с уверенностью сказать, следует ли считать террористическим актом убийство саудовцем трех человек на авиабазе ВМС США в штате Флорида. Об этом заявил в субботу министр обороны США Марк Эспер во время выступления в Калифорнии. Трансляцию вели в Facebook.

"Нет, на данный момент я не могу сказать, что это терроризм", - сказал он. По словам главы Пентагона, "надо позволить следователям делать свою работу и установить факты". "Мы будем отталкиваться от этого", - добавил глава Пентагона.

Согласно последним данным, подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил трех человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, прибывшим на место происшествия.