На военных объектах США усилены меры безопасности после стрельбы во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Пентагон принял дополнительные меры с целью обеспечения безопасности на американских военных объектах в свете убийства саудовцем трех человек на авиабазе ВМС США в штате Флорида. Об этом заявил в субботу министр обороны США Марк Эспер во время выступления в Калифорнии. Трансляцию вели в Facebook.

"Мы приняли меры безопасности. Я распорядился в пятницу о том, чтобы их приняли на всех наших объектах и базах", - сказал он. "Я также распорядился о проведении в Министерстве обороны США пересмотра процедур отбора всех иностранцев, которые приезжают в нашу страну для того, чтобы пройти подготовку", - добавил глава Пентагона.

Согласно последним данным, подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил трех человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, прибывшим на место происшествия. Саудовский военнослужащий приехал в США для прохождения летной подготовки.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу на ней несут около 16 тыс. военных, еще на ее территории работают около 7,4 тыс. гражданских лиц.