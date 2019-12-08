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Противники интеграции передали резолюцию в посольство России в Минске

Участники акции протеста намерены продолжать ее в центре столицы Белоруссии
Описание
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Представители белорусской оппозиции, передав в посольство РФ в Минске резолюцию с протестом против углубления интеграции Белоруссии с Россией, возвращаются на Октябрьскую площадь в центре столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий. Акция протеста прошла мирно, без инцидентов.

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Они намерены до темноты продолжить акцию протеста, которую начали в полдень (совпадает с мск). Несколько сотен противников интеграции с РФ пришли в воскресенье на Октябрьскую площадь с националистическими бело-красно-белыми флагами. На митинге они приняли резолюцию, в которой выражается протест против подписания дорожных карт в рамках углубленной интеграции двух стран. Затем участники акции шествием направились к посольству РФ.

Это второй день протестов оппозиционно настроенных граждан в Минске в знак несогласия с политикой властей. По утверждению активистов, подписание интеграционных документов с РФ может привести к негативным последствиям для Белоруссии. 6 декабря в обращении к белорусским парламентариям президент Александр Лукашенко подчеркивал, что в рамках работы по углублению интеграции с РФ белорусские власти не собираются сдавать независимость и суверенитет страны. По его словам, Белоруссия не собирается входить в состав любого государства, даже "братской России".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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