Сунниты Ливана выдвинули Саада Харири на пост премьер-министра республики

БЕЙРУТ, 8 декабря. /ТАСС/. Суннитская община Ливана поддержала выдвижение на пост премьер-министра республики лидера общественно-политического движения "Аль-Мустакбаль" Саада Харири. Об этом сообщил в воскресенье верховный муфтий Ливана шейх Абдель Латыф Дерайян.

"Суннитские политики после проведенных контактов единодушно поддержали кандидатуру Харири, который прилагает усилия по подъему экономики Ливана", - приводит слова муфтия телеканал Al Hadath.

Духовный глава ливанских суннитов сделал свое заявление перед намеченными на понедельник парламентскими консультациями, которые проведет во дворце Баабда президент республики Мишель Аун. По их итогам будет объявлено имя нового премьер-министра, которому будут поручено сформировать кабинет.

Ранее выдвигавшийся на пост премьера бизнесмен Самир аль-Хатыб объявил в воскресенье о снятии своей кандидатуры после встречи с муфтием Дерайяном.

Харири, который является сыном экс-премьера Рафика Харири, погибшего в 2005 году в результате теракта, трижды возглавлял коалиционные правительства Ливана с 2009 года. Лидер "Аль-Мустакбаль" ушел в отставку с поста премьера 29 октября на фоне волны массовых протестов, охвативших страну.

Согласно конфессиональному устройству Ливана, президент республики выдвигается из общины христиан-маронитов; пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, а спикера парламента - мусульманам-шиитам.