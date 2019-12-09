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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Зеленский на "нормандской четверке" встречается с Макроном, потом встретится с Меркель

Двусторонняя встреча президента России и украинского лидера запланирована после саммита

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. В Париже в рамках нормандского саммита проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона.

До того, как лидеры "четверки" соберутся на совместное совещание, у них запланированы двусторонние встречи. После Макрона Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент РФ Владимир Путин параллельно проведет встречи сначала с Меркель, затем с Макроном.

Двусторонняя встреча Путина и Зеленского запланирована после саммита "нормандской четверки".

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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