Зеленский на "нормандской четверке" встречается с Макроном, потом встретится с Меркель

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. В Париже в рамках нормандского саммита проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона.

До того, как лидеры "четверки" соберутся на совместное совещание, у них запланированы двусторонние встречи. После Макрона Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент РФ Владимир Путин параллельно проведет встречи сначала с Меркель, затем с Макроном.

Двусторонняя встреча Путина и Зеленского запланирована после саммита "нормандской четверки".