Встреча Зеленского с Путиным ожидается до пресс-конференции по итогам саммита "четверки"

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут двусторонние переговоры перед пресс-конференцией лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) по итогам саммита. Об этом в понедельник сообщил офис украинского лидера.

"Сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в "нормандском формате". Напомним, также сегодня запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в "нормандской формате", - сообщается в Telegram-канале офиса Зеленского.