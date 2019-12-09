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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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Встреча "нормандской четверки" по Украине завершилась

Она продлилась почти 2,5 часа
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) в Париже завершилась. Как передает корреспондент ТАСС, она продлилась около двух часов 20 минут.

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Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца.

После нее Зеленский и Путин отправились на двустороннюю встречу, которая проходит в эти минуты. Ожидается, что после нее лидеры "нормандской четверки" проведут рабочий ужин, а завершится саммит их совместной пресс-конференцией.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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