Встреча "нормандской четверки" по Украине завершилась

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) в Париже завершилась. Как передает корреспондент ТАСС, она продлилась около двух часов 20 минут.

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца.

После нее Зеленский и Путин отправились на двустороннюю встречу, которая проходит в эти минуты. Ожидается, что после нее лидеры "нормандской четверки" проведут рабочий ужин, а завершится саммит их совместной пресс-конференцией.