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Пресс-секретарь президента Украины: переговоры в Париже прошли успешно

Вопрос Крыма не обсуждался, добавила Юлия Мендель

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в Париже прошли успешно. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Что бы сегодня ни писали, большинство этой информации - неправда, - сказала она. - На самом деле переговоры прошли очень успешно".

Вопрос Крыма не обсуждался на переговорах лидеров стран нормандского формата в Париже, добавила Мендель.

"Пока не планируется [обсуждать вопрос Крыма]", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Крым российская сторона не считает возможным обсуждать в любом формате.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичКрымЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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