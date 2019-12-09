Эксперт: шансов на скорую встречу Путина и Трампа нет, визит Лаврова может быть ее заменой

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Нынешний визит министра иностранных дел России Сергея Лавров в США может являться фактической заменой личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку реальных шансов на ее проведение в ближайшее время нет. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС авторитетный американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

С его точки зрения, прежде всего "на повестке дня [запланированных на вторник переговоров Лаврова в Вашингтоне] находится контроль над вооружениями". Российский лидер настаивает на продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) и публично выступает за то, чтобы это произошло до конца года, напомнил политолог. Однако, по его прогнозу, продление ДСНВ до конца года "является сомнительным". "Трамп отвечает уклончиво, а выход [США] из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создает впечатление, что он (американский лидер - прим. ТАСС) не заинтересован [в продлении ДСНВ]. Тем не менее Трамп недавно выступал с комментариями, демонстрировавшими обновленный интерес [к договоренностям в сфере контроля над вооружениями]", - сказал Бреммер.

"Если говорить сверх этого, то нет подлинного шанса на встречу Путина и Трампа в какое-то ближайшее время, - утверждал эксперт. - Поэтому это (визит Лаврова - прим. ТАСС) может быть заменой". "И, я уверен, все будут ждать в предстоящие недели утечек [в американскую печать] о сделанных экспромтом высказываниях Трампа [на ожидающейся встрече с Лавровым]", - отметил эксперт.

Восстановление каналов взаимодействия?

В свою очередь, директор вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански выразил в беседе с корреспондентом ТАСС надежду на то, что визит Лаврова позволит Москве и Вашингтону приступить к восстановлению различных каналов диалога. "Надеюсь, что мы увидим обязательство обеих сторон постепенно начать восстановление важных каналов двустороннего диалога", - сказал специалист. Он пояснил, что имеет в виду в первую очередь двусторонний диалог по стратегической стабильности и "контакты высокого уровня" между военачальниками России и США - "на уровне начальников генеральных штабов и ниже". Чрезвычайно позитивным шагом стало бы и увеличение численности сотрудников дипломатических миссий России и США, активизация оказания консульских услуг "с обеих сторон", убежден Рожански. По его оценке, за последние пять лет произошла значительная эрозия таких услуг, что сказывается на контактах между народами двух стран.

"Я также надеюсь, что стороны выскажутся в поддержку прогресса на переговорах по Украине в нормандском формате. Однако, это будет зависеть главным образом от России и Украины", - заявил Рожански.

"Наконец, - добавил он, - важно безотлагательно заручиться обязательством обеих сторон продлить ДСНВ <...>. Это тесно увязано с проблемами нераспространения, которые бросают вызов обоим государствам и миру [в целом]".