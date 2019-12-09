Зеленский заявил, что многие вопросы на саммите в Париже не удалось решить

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже не удалось решить многие вопросы. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита.

"Безусловно, есть еще много вопросов, которые нам сегодня, к сожалению, не удалось решить", - сказал он.

Бывшие жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса должны стать участниками переговоров в Минске по урегулированию конфликта в регионе, добавил президент Украины.

"Важно это все ощущать и понимать. И поэтому я хотел бы, чтобы в Минске, там, где есть якобы представители оккупированной части Донбасса, к ним присоединилось еще несколько представителей, которые уехали [из Донбасса на подконтрольные Украине территории] . Они тоже реальные переселенцы и тоже жители оккупированного Донбасса", - отметил Зеленский.

Никаких условий для проведения следующей встречи в "нормандском формате" не называлось, никакого домашнего задания нет, отметил президент Украины. "Что касается условий, то нет никаких условий для следующей встречи. Настроение сегодняшней встречи - больше положительное. Поэтому через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты. Но никакого домашнего задания нет", - сказал он.

По его словам, есть возможность, что через четыре месяца продолжится дискуссия.