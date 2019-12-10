В Южной Корее заявили, что КНДР 7 декабря провела испытания ракетного двигателя

ТАСС, 10 декабря. Южнокорейские военные полагают, что КНДР провела 7 декабря испытания ракетного двигателя на полигоне Сохэ. Об этом заявил во вторник министр национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду по итогам встречи в Сиднее с австралийским коллегой.

"Министры обороны Южной Кореи и Австралии выразили глубокую обеспокоенность в связи с испытаниями [ракетного] двигателя в КНДР на полигоне [Сохэ] в районе Тончхан-ни и последовавшими пусками баллистических ракет", - приводит слова Чон Гён Ду агентство Yonhap.

Глава Минобороны призвал КНДР немедленно прекратить подобную деятельность, которая, по его словам, способствует усилению военной напряженности в регионе.

8 декабря КНДР заявила, что накануне вечером провела успешные испытания на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни. Агентство ЦТАК отметило, что результаты испытаний "окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР". При этом агентство не уточнило, о каких именно испытаниях идет речь.

Ранее эксперты уже высказывали мнение, что 7 декабря КНДР провела испытания ракетного двигателя, однако министр обороны Южной Кореи впервые озвучил официальную оценку властей страны. Представители экспертного сообщества также считают, что Пхеньян вскоре может произвести испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты.