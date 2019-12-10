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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Эксперт: Украине не удалось изменить коммюнике саммита в Париже из-за твердости РФ

Алексей Чеснаков отметил, что "украинцам пришлось уступить и подтвердить предоставление народным республикам особого статуса на постоянной основе"

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Украинская делегация на саммите "нормандской четверки" в Париже пыталась изменить согласованный текст итогового коммюнике встречи относительно особого статуса Донбасса, но этого удалось не допустить благодаря жесткой позиции российской делегации. Об этом сообщил ТАСС близкий к переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова об инциденте, якобы имевшем место на переговорах между помощником президента России Владиславом Сурковым и помощником президента Украины Андреем Ермаком.

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"Аваков врет, говоря об инциденте на переговорах между Сурковым и Ермаком, - пояснил он. - Сурков, действительно, отказался обсуждать изменения в ранее согласованный сторонами проект коммюнике. Это касалось абзаца о предоставлении Украиной Донбассу особого статуса на постоянной основе. Украинцы пытались отказаться от этого обязательства. Тогда помощник президента РФ заявил, что российская сторона приостановит участие в переговорах, если данный пункт будет нарушен. Это был фактически ультиматум. И он сработал".

"После этого представители Германии и Франции надавили на украинцев, и этот принципиальный для Донбасса пункт был сохранен в правильной редакции, - продолжал Чеснаков. - Украинцам пришлось уступить и подтвердить предоставление народным республикам особого статуса на постоянной основе. Причем закрепить его в Конституции Украины.

Вообще, как сказал один из свидетелей обсуждения, Ермак врет и юлит на переговорах не меньше, а даже больше, чем его предшественники".

По словам Чеснакова, в ходе переговоров "нормандской четверки" представители Украины буквально умоляли других участников пересмотреть Минские соглашения.

"Жаловались, что на Украине будет революция, и националисты их свергнут, если они попытаются выполнить минский Комплекс мер. Но разжалобить партнеров не удалось. В принятом итоговом коммюнике по настоянию России заявлено о приверженности сторон Минским соглашениям и их незыблемости", - подчеркнул он.

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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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