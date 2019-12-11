{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ГБР подтвердило факт открытия дела против Порошенко за госизмену при подписании "Минска"

Дело открыто по заявлению юриста Андрея Портнова

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подтвердило, что начало расследование по делу против экс-президента страны Петра Порошенко относительно возможной государственной измены при подписания минских соглашений. Об этом в среду сообщила пресс-служба бюро.

"Следователи ГБР начали досудебное расследование возможного преступления Порошенко во время подготовки и проведения переговоров 11-12 февраля 2015 по содержанию документа "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Дело имеет предварительную квалификацию по статье УК Украины "государственная измена", - говорится в сообщении.

Дело открыто по заявлению юриста Андрея Портнова - бывшего первого заместителя руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
Реклама на ТАСС
Помпео: Вашингтон хочет работать с Москвой над решением конфликта в Ливии
Госсекретарь заявил, что "политическое решение является единственным способом снизить уровень насилия и создать безопасные условия для народа Ливии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС