ГБР подтвердило факт открытия дела против Порошенко за госизмену при подписании "Минска"

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подтвердило, что начало расследование по делу против экс-президента страны Петра Порошенко относительно возможной государственной измены при подписания минских соглашений. Об этом в среду сообщила пресс-служба бюро.

"Следователи ГБР начали досудебное расследование возможного преступления Порошенко во время подготовки и проведения переговоров 11-12 февраля 2015 по содержанию документа "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Дело имеет предварительную квалификацию по статье УК Украины "государственная измена", - говорится в сообщении.

Дело открыто по заявлению юриста Андрея Портнова - бывшего первого заместителя руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича.