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Медведчук: фальсификация парижского коммюнике отражает позицию Зеленского

По мнению председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", риторика главы государства в настоящее время расходится с его предвыборными лозунгами и все больше напоминает линию экс-президента Украины Петра Порошенко

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Фальсификация версии коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" на украинском языке отражает нежелание президента Украины Владимира Зеленского и его команды вносить изменения в конституцию страны, а также политическую волю главы государства по урегулированию в Донбассе. Такое мнение выразил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в среду в интервью программе "Время покажет" на Первом канале.

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"Смысл сводился к тому, что господин Зеленский и его команда и в последнее время, и на заседании глав государств "нормандской четверки" во время пресс-конференции, заявляли, что они против изменений в конституцию. И поэтому этот умысел был преступно реализован через фальсификацию данного документа (коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" - прим. ТАСС), - сказал он. - Вот вам свидетельство не только этих действий, но еще и политической воли господина Зеленского, по поводу которого вы можете судить, насколько он заинтересован в мирном урегулировании".

По мнению Медведчука, риторика Зеленского в настоящее время расходится с его предвыборными лозунгами и все больше напоминает линию экс-президента Украины Петра Порошенко. "Почему он это делает, если он победил с совершенно другими лозунгами и с другими стратегическими целями? Он это делает, потому что на Украине введено внешнее управление США, он это делает потому, что он боится национал-радикалов", - добавил Медведчук.

Политик выразил мнение, что речь Зеленского во время пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки" была обращена "к узкому кругу людей". "Это 100-200 человек, которые стояли на Банковой [улице] под его офисом. Он к ним обращался. И он это сделал исключительно удачно и эффективно: они после этих слов разошлись, и протестные акции прекратились <...> А в вопросах мира и прекращения боевых действий воз и ныне там", - резюмировал он.

Ранее пресс-служба украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о фальсификации офисом президента Украины в переводе на украинский язык положения коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" про закон об особом статусе Донбасса. В частности, второй пункт коммюнике в переводе на украинский язык трактовался в привязке к обсуждению украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Однако, как указали в "Оппозиционной платформе", в оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот закон, а особый статус определяется не только им, но и другими нормативно-правовыми актами, в числе которых конституция Украины. По мнению оппозиции, "офис президента сфальсифицировал в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже важнейший аспект договоренностей глав государств", партия потребовала немедленно исправить его и наказать виновных в фальсификации.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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