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Кризис на Украине

Зеленский высказался за изменение некоторых положений минских соглашений

Украинский лидер при этом отметил, что сделать это будет сложно
Президент Украины Владимир Зеленский Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Алексей Никольский/ТАСС

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "1+1".

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"Это будет очень сложно сделать, но мы сможем изменить и должны это сделать", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей о возможности изменить минские соглашения.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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