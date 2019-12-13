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Brexit

Премьер Бельгии: ЕС готов одобрить проведение второго этапа переговоров по Brexit

Софи Вильмес заявила, что все страны Евросоюза должны говорить с Великобританией "в один голос"

БРЮССЛЕЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Евросоюз готов дать главному переговорщику по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) Мишелю Барнье мандат на второй этап переговоров о будущем соглашении по торговле, о котором все страны сообщества должны говорить с Лондоном "в один голос". Об этом заявила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес в пятницу по прибытии на второе рабочее заседание саммита Евросоюза.

"Мы видели результаты волеизъявления британских избирателей. Их воля должна быть исполнена. ЕС готов предоставить мандат на второй этап переговоров с Лондоном нашему главному переговорщику Мишелю Барнье. Самое главное, чтобы на этих переговорах страны ЕС говорили [с Лондоном] в один голос", - заявила она. Второй этап переговоров по Brexit между Брюсселем и Лондоном должен начаться после ратификации британским парламентом соглашения о выходе из Евросоюза.

По итогам прошедших в четверг выборов, консерваторы под руководством премьер-министра Бориса Джонсона уверенно лидируют. Согласно предварительным данным, они получат 363 мандата в 650-местной Палате общин британского парламента.

Большинство в парламенте должно позволить Джонсону утвердить текст соглашения о выходе из ЕС, которое парламент Великобритании не мог ратифицировать с декабря 2018 года. Это даст Великобритании возможность завершить выход из ЕС к 31 января 2020 года. Это крайний срок третьей отсрочки, которую предоставил Брюссель Лондону. В соответствии с базовыми документами Евросоюза, Великобритания должна была покинуть сообщество еще 29 марта 2019 года, то есть ровно через два года после подачи в Европейский совет письменного уведомления о намерении покинуть ЕС, однако до настоящего момента не смогла это сделать из-за острых внутриполитических противоречий.

Теги
БельгияВеликобританияBrexitВильмес, Софи
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