Меркель: саммит ЕС принял решение о продлении санкций против России единогласно

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе заметен, но повода снимать санкции с России пока нет. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Я и президент [Франции] Эмманюэль Макрон вчера информировали об итогах встречи в "нормандском формате". Мы сказали, что есть определенный прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции", - сказала она.

Участники саммита "продлили санкции единогласно", добавила Меркель.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоялся 9 декабря в Париже. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.