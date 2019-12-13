Белый дом назвал постыдными итоги голосования по статьям обвинения против Трампа

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Белый дом считает постыдными итоги прошедшего в пятницу голосования в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, в результате которого были утверждены две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Безрассудный фарс расследования в юридическом комитете Палаты представителей в рамках процедуры импичмента достиг своего постыдного конца. Президент рассчитывает, что в Сенате будет справедливое рассмотрение дела и надлежащее судебное разбирательство, в чем ему возмутительно отказывает Палата представителей", - отметила Гришэм.

Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе вашингтонской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Голосование по каждой из статей велось в пятницу отдельно. Обе они были одобрены большинством голосов, которые распределились по партийным линиям: 23 демократа поддержали обвинение, а 17 республиканцев проголосовали против. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

24 сентября Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.