{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Белый дом назвал постыдными итоги голосования по статьям обвинения против Трампа

Там отметили, что президент США рассчитывает, что в Сенате будет справедливое рассмотрение дела и надлежащее судебное разбирательство

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Белый дом считает постыдными итоги прошедшего в пятницу голосования в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, в результате которого были утверждены две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Безрассудный фарс расследования в юридическом комитете Палаты представителей в рамках процедуры импичмента достиг своего постыдного конца. Президент рассчитывает, что в Сенате будет справедливое рассмотрение дела и надлежащее судебное разбирательство, в чем ему возмутительно отказывает Палата представителей", - отметила Гришэм.

Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе вашингтонской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Голосование по каждой из статей велось в пятницу отдельно. Обе они были одобрены большинством голосов, которые распределились по партийным линиям: 23 демократа поддержали обвинение, а 17 республиканцев проголосовали против. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

24 сентября Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию о децентрализации власти
Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС