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Ситуация на Корейском полуострове

В КНДР заявили, что используют результаты испытаний для сдерживания ядерных угроз США

В Пхеньяне сообщили, что готовы ответить на любые политические и военные провокации "враждебных сил"

ТАСС, 14 декабря. КНДР будет использовать результаты недавних испытаний оборонных технологий для противодействия американским ядерным угрозам. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на начальника Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхона.

"Ценные данные, технологии и результаты недавних оборонных испытаний будут применены для создания нового стратегического вооружения, призванного решительно и надежно сдерживать и подавлять ядерные угрозы США", - заявил он.

По данным ЦТАК, Пак Чон Чхон также отметил, что Пхеньян готов ответить на любые политические и военные провокации "враждебных сил".

В пятницу власти КНДР провели испытания на полигоне Сохэ. Агентство ЦТАК проинформировало, что они носили "крайне важный" характер, однако подробностей не привело.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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